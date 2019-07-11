Международный экипаж установил новый мировой рекорд по скорости облета Земли на самолете

Как рассказали в Твиттере организаторы полета One more orbit, на выполнение маршрута с пересечением Северного и Южного полюсов пилотам понадобилось менее 47 часов. Теперь новый рекорд должен быть зафиксирован Международной авиационной федерацией. Экипаж из восьми человек пролетел на реактивном Gulfstream G650, сделав несколько заправок в разных частях света. Рекорд был приурочен к 50-летию высадки на Луну, которая будет отмечаться в этом месяце.