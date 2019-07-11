Генпрокуратура Украины пригрозила телеканалу «112 Украина» ответственностью за показ фильма Оливера Стоуна

Генпрокуратура Украины пригрозила телеканалу «112 Украина» ответственностью за показ фильма американского режиссера Оливера Стоуна. Речь идет о картине «Нерассказанная история Украины», в которой Стоун попытался разобраться в кризисе в стране. В ленту попало и эксклюзивное интервью с президентом России, в ходе которого, в частности, обсуждался и инцидент в Керченском проливе. Генпрокурор Юрий Луценко в своем видеообращении в Фейсбуке пообещал завести дело в случае показа, как он выразился, «российского пропагандистского фильма».