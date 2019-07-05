«Голос» предлагает избиркомам Москвы регистрировать всех кандидатов, у которых есть необходимое количество подписей

Движение в защиту прав избирателей «Голос» предлагает московским избиркомам регистрировать всех кандидатов на выборы в Мосгордуму, у которых есть необходимое количество подписей. Только в этом случае выборы можно будет считать честными и прозрачными. Об этом «Эху Москвы» рассказал сопредседатель «Голоса» Григорий Мелконьянц. Избиркомы должны быть заинтересованы в конкурентности выборов, поэтому движение «Голос» рассчитывает на одобрение своей идеи со стороны избирательных комиссий, заключил Григорий Мелконьянц.