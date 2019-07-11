Экс-замглавы Агентства по страхованию вкладов, по некоторым данным, уехал из РФ из-за дела против полковника ФСБ

Бывший замглавы Агентства по страхованию вкладов, по некоторым данным, уехал из России из-за дела против полковника ФСБ, у которого ранее обнаружили 12 миллиардов рублей. Они, как утверждается, вымогали деньги у руководителей банков, которым грозила ликвидация.

Первый замглавы Агентства по страхованию вкладов Валерий Мирошников покинул страну в день задержания полковника ФСБ Кирилла Черкалина. По данным газеты «Коммерсант», Мирошников проходит по делу против офицера, но статус его пока не определен – его не могут допросить из-за того, что он за границей. Накануне также стало известно о увольнении топ-менеджера из АСВ. По официальной версии, причина в его состоянии здоровья, но это решение, вероятно, связано именно с делом против полковника. Как выяснили издания The Bell и «Проект», они не только были знакомы, но и дружили. Более того, Мирошников и Черкалин предлагали банкирам, чьи кредитные организации в последствии лишились лицензий, решить их проблемы за деньги. Об этом рассказали два собеседника изданий, еще один банкир утверждает, что связанные с Мирошниковым и Агентством по страхованию вкладов люди требовали от него 200 тысяч долларов – взамен обещали, что не будет заведено дело за вывод из банка денег.

Полковника Дмитрия Черкалина и двух его бывших коллег задержали в конце апреля по обвинениям в мошенничестве. У них обнаружили около 12 миллиардов рублей – больше, чем у полковника МВД Дмитрия Захарченко