Z Архив новостей новости
5 1 6 278
16:00, 11 июля 2019

Верховный суд смягчил приговор членам крымской ячейки «Хизб ут-Тахрир»*

Рассмотрение дела сопровождалось массовыми задержаниями активистов, которые пришли к зданию суда поддержать фигурантов дела.

Суд смягчил на три месяца приговор четырем участникам крымской ячейки «Хизб ут-Тахрир». Энвер Мамутов, признанный создателем филиала террористической организации, получил окончательное наказание в виде 16 лет 9 месяцев колонии строгого режима. Ремзи Меметов, Рустем Альбитаров и Зеври Абсеитов приговорены к 8 годам 9 месяцам каждый, передает «Интерфакс». Адвокаты осужденных, которые настаивали на оправдательном приговоре, уже заявили о намерении обжаловать решение до тех пор, пока не добьются его отмены. Она также отметили, что собираются обратиться в Европейский суд по правам человека.

В то время, пока Верховный суд выносил приговор, у здания собрались десятки людей, пришедших поддержать членов «Хизб ут-Тахрир». Полиция стала задерживать активистов – по данным проекта «ОВД Инфо», в автозаках оказались как минимум 44 человека. Согласно последней информации, у задержанных требуют написать объяснительные.

Накануне на Красной площади задержали семь человек, которые устроили акцию против преследования крымских татар. Она также была приурочена к рассмотрению дела «Хизб ут-Тахрир» в Верховном суде.

* — деятельность организации запрещена в России



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

Неужели вы думаете, что деньги, которые вкладываются в бомбы, ракеты или другие ужасные вещи, будут когда-то поставлены на службу бездомным детям, больным, старикам? Нет, конечно…

5 609 6 33120 05.07
#слушать 01:40:40 8читать $скачать 23.0 МБ
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Очередной эпизод «переписывания» истории Это очень напоминает «расследования» известной фейк-конторы «беллингкэт», которая старательно отрабатывает единственную версию по падению малазийского «Боинга» в Донбассе на основе «стопроцентных свидетельств» из соцсетей…

5 397 6 31977 10.07
Kистория, войны, германия, памятники, память, мнения
Блоги

Илья Варламов блогер

Жыве Беларусь! Сильной и независимой страна будет тогда, когда вам будет глубоко безразлично, кто и как в другой стране на своём языке произносит название вашей страны…

5 303 6 43867 04.07
Kязыки, белоруссия, украина, молдавия, общество, мнения
Блоги

Открытые медиа упрощаем доступ к общественно значимой информации

Сергей Алексашенко: Чем вызвано и чем опасно сокращение среднего класса в России Если глубина вашего горизонта планирования ограничена периодом «от получки до получки», то какое вам дело до того, что будет со страной через пять, десять или пятнадцать лет…

5 68 6 14412 04.07
Kэкономика, государство, общество, мнения
Блоги

+ Владимир Путин встретился в Ватикане с Папой Римским Владимир Путин встретился в Ватикане с Папой Римским Путин подарил понтифику икону в ризе «Святые Петр и Павел», альбом с работами Микеланджело и DVD-диск с фильмом Кончаловского «Грех» о жизни этого художника и скульптора

5 60 6 9427 04.07
8читать ;смотреть
Kпутин, ватикан, церковь, видео, события
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Беда Грузии Несмотря ни на что, верю в возрождение Грузии. Потому что знаю людей, которые интеллектуальным и физическим трудом прославляют свою нацию

5 120 6 12973 08.07
Kгрузия, мид, мнения
Блоги

+ «Много чести»: Путин о возможности возбуждения дела об оскорблении власти в отношении Габунии «Много чести»: Путин о возможности возбуждения дела об оскорблении власти в отношении Габунии Президент не поддержал введение санкций против Грузии…

5 210 6 23897 09.07
8читать ;смотреть
Kпутин, грузия, санкции, внешняя политика, мнения
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Кому мешает «Яблоко» И здесь действия комиссий совершенно понятны: Васильевский — территория, где у «Яблока» всегда была большая поддержка. И где его очень боятся единороссы. Значит, как и на Петроградке, поставлена политическая задача — убрать любой ценой!..

5 74 6 8612 06.07
Kвыборы, политика, общество, события
Блоги

МИД РФ: Нынешний инцидент – яркий пример того, куда заводит оголтелая русофобия Комментарий Департамента информации и печати МИД России в связи с неприемлемыми выпадами в адрес российского руководства на грузинском телеканале

5 53 6 6379 08.07
Kмид, рф, грузия, тв, скандалы, политика, конфликты, события
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Неожиданный и неадекватный выхлоп экстремизма Шакалы заткнутся. У России и Грузии есть будущее. Мы, две нации, любим друг друга, несмотря на подонков, и это главное. Мы справимся…

5 209 6 26098 08.07
Kгрузия, рф, политика, конфликты, общество, тв, сми, скандалы, мнения
Голосование
Как вы относитесь к опозданиям Путина?
5 99 6 14136 05.07
Блоги

+ Андрей Малахов: Всё, что мы хотели — это сделать праздник улыбок и счастья Андрей Малахов: Всё, что мы хотели — это сделать праздник улыбок и счастья Телеведущий канала «Россия 1» обратился к украинскому президенту Владимиру Зеленскому после того, как был отменен запланированный телемост между Россией и Украиной…

5 390 6 60457 09.07
8читать ;смотреть
Kукраина, рф, тв, конфликты, зеленский, видео, события
Блоги

Алексей Мельников публицист

Стояние напротив Грузии Ничего с Грузией уже сделать невозможно. Отменяй или разрешай самолеты, запрещай или не трогай экспорт. Ничего это не даст…

5 50 6 7858 10.07
Kполитика, общество, грузия, события
Блоги

Светлана Прокопьева: «Мои счета заблокированы! Противодействие финансированию терроризма, да…» Обвиняемую в оправдании терроризма псковскую журналистку внесли в «черный список» Росфинмониторинга…

5 203 6 32895 05.07
Kтерроризм, финансы, законы, расследования, события
Блоги

Станислав Крючков журналист «Эха Москвы»

Три сестры. В Москве прошли пикеты против домашнего насилия На акции не обошлось без задержаний…

5 44 6 7415 06.07
Kсемья, насилие, акции, фото, видео, события
Ганапольское. Итоги без Евгения Киселева

ведущие: Матвей Ганапольский, Евгений Киселев, Алексей Нарышкин, Алексей Соломин

Есть один вопрос. Ценит ли государство этих людей, которые погибли? Мы не знаем этих людей, поэтому говорить, герои это или не герои – но уж явно не преступники – очень трудно…

5 67 6 11842 07.07
#слушать 50:39 8читать ;смотреть $скачать 11.6 МБ
Kполитика, общество, власть

Популярное за неделю

Новости

Конфликт между ЦБ и МЭР закончился увольнением сотрудника Росстата с 45-летним стажем Как сообщают «Ведомости», Директор центра обработки статинформации Евгений Сычов покинул пост по собственному желанию. На Сычова возложили ответственность за преждевременную публикацию на сайте Росстата данных по инфляции за июнь.

5 1 6 22697
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Это государство не умеет профессионально исполнять свои обязанности как в том, что касается сгоревшего «Лошарика», так и в том, что касается ареста преступника, который в центре Москвы грабит прохожих…

5 70 6 115942 06.07
#слушать 49:45 8читать ;смотреть $скачать 11.4 МБ
Kполитика, видео, передачи
Голосование
Как вы относитесь к опозданиям Путина?
5 99 6 14246 05.07
Блоги

Матвей Ганапольский обозреватель

Путин, мат и последствия Вы будете смеяться, но у Путина и его обслуги остается один вариант – бомбить Воронеж! То есть, под видом наказания строптивого соседа, наказать своих…

5 245 6 227742 08.07
Kгрузия, журналистика, внешняя политика, мнения
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Закрытые похороны, ведомственные интересы и роботы Закрытые похороны, ведомственные интересы и роботы Я писал книгу о прошлой холодной войне, и, рассказывая о президенте США Рональде Рейгане, наткнулся на одно обстоятельство в его жизни, показавшееся мне крайне важным…

5 74 6 68438 07.07
8читать ;смотреть
Kистория, политика, сша, видео, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7937645
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 4107777

Сегодня в эфире