Верховный суд смягчил приговор членам крымской ячейки «Хизб ут-Тахрир»*

Рассмотрение дела сопровождалось массовыми задержаниями активистов, которые пришли к зданию суда поддержать фигурантов дела.

Суд смягчил на три месяца приговор четырем участникам крымской ячейки «Хизб ут-Тахрир». Энвер Мамутов, признанный создателем филиала террористической организации, получил окончательное наказание в виде 16 лет 9 месяцев колонии строгого режима. Ремзи Меметов, Рустем Альбитаров и Зеври Абсеитов приговорены к 8 годам 9 месяцам каждый, передает «Интерфакс». Адвокаты осужденных, которые настаивали на оправдательном приговоре, уже заявили о намерении обжаловать решение до тех пор, пока не добьются его отмены. Она также отметили, что собираются обратиться в Европейский суд по правам человека.

В то время, пока Верховный суд выносил приговор, у здания собрались десятки людей, пришедших поддержать членов «Хизб ут-Тахрир». Полиция стала задерживать активистов – по данным проекта «ОВД Инфо», в автозаках оказались как минимум 44 человека. Согласно последней информации, у задержанных требуют написать объяснительные.

Накануне на Красной площади задержали семь человек, которые устроили акцию против преследования крымских татар. Она также была приурочена к рассмотрению дела «Хизб ут-Тахрир» в Верховном суде.

* — деятельность организации запрещена в России