СК  возбудил уголовное дело по статье о нарушении требований безопасности по факту пожара рядом с  ТЭЦ-27 в Мытищах

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении требований безопасности по факту пожара рядом с ТЭЦ-27 в Мытищах. По предварительным данным следствия, из трубы, подающей газ на ТЭЦ, произошел выброс. В результате начался пожар. Один человек погиб. Количество пострадавших уточняется.

По последним данным, пожарным удалось локализовать возгорание в двух зданиях, которые находятся недалеко от ТЭЦ. Других подробностей пока нет.

Город Мытищи был частично обесточен после пожара. К 15 часам электроснабжение полностью восстановлено, — сообщили ТАСС в Министерстве энергетики Подмосковья. Из-за пожара увеличена мощность остальных станций, — сказал в эфире РБК заместитель министра энергетики Андрей Черезов.

Пожар в Мытищах не повлиял на экологическую ситуацию, — утверждает представитель Мосэкомониторинга Алексей Попиков.

Мытищенская ТЭС-27 введена в эксплуатацию в 92-м году. Основное топливо, которое используется на станции – природный газ.