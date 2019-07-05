«Голос» призвал ЦИК зарегистрировать всех собравших подписи кандидатов на выборы в Мосгордуму

Движение «Голос» призвало ЦИК зарегистрировать всех собравших необходимое количество подписей кандидатов на выборы в Мосгордуму. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сопредседатель общественного движения «Голос» Григорий Мелконьянц.

«На выборах президента в 2018 году Центризбирком создал прецедент, зарегистрировав всех кандидатов, которые сдали необходимое количество подписей. С тем, чтобы не создавать напряженность, сейчас необходимо зарегистрировать всех, чтобы москвичи в избирательном бюллетене сами определяли, кто достоин стать депутатом Мосгордумы» – сказал он.

Г.Мелконьянц подчеркнул, что, по его мнению, процедура проверки собранных кандидатами подписей происходит «непрозрачно» и «предвзято».

«По отношению к одним кандидатам закрываются глаза на недостатки, по отношению к другим, оппозиционным, проверки проводятся с большим пристрастием», — отметил он.

Правозащитник выразил надежду на поддержку Центральной избирательной комиссии, а также Московской городской избирательной комиссии.

«Мы рассчитываем, что избирательная комиссия заинтересована в конкурентности этих выборов, в том, чтобы избиратели имели возможность сами решать, кто достоин, а кто нет», — заключил он.

Ранее муниципальные депутаты провели у здания столичной избирательной комиссии серию одиночных пикетов. Участники требовали допустить на выборы в Мосгордуму кандидатов от оппозиции.

Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября 2019 года.