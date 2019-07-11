Начальник полиции Омска, полковник Алексей Меркушов, подрался с машинистом московского метро

Конфликт произошел на станции Каширская, — сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

По его данным, мужчины друг с другом не знакомы. Сотрудник метрополитена госпитализирован с сотрясением мозга и черепно-мозговой травмой. Меркушов задержан. У него выявлены признаки алкогольного опьянения. Задержанный отказался пройти медицинское освидетельствование.

Как уточнил собеседник ТАСС, Меркушов прибыл в Москву для того, чтобы пройти переподготовку в Академии управления МВД. В пресс-службе академии подтвердили факт происшествия с участием слушателя этого вуза. Слушатель отчислен из Академии.