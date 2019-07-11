Подмосковный город Мытищи частично обесточен после пожара рядом с ТЭЦ-27, — сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство энергетики Московской области. Там утверждают, что масштаб отключения небольшой и проблему удастся решить в течение часа.

По данным МЧС, пожар начался из-за прорыва газопровода. Факельное горение к настоящему моменту ликвидировано, однако огонь распространился на административное здание и склад.

МЧС подтверждает гибель одного человека на пожаре. РИА уточняет, что это женщина, которая работала охранником. Пострадали 13 человек, один доставлен вертолетом в ожоговый центр в Подольске. Остальным помощь оказали на месте.