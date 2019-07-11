Спортивный арбитражный суд отменил решение МОК о пожизненном отстранении от олимпийских игр Виталия Мутко

Спортивный арбитражный суд в Лозанне отменил решение Международного олимпийского комитета о пожизненном отстранении от олимпийских игр бывшего министра спорта России Виталия Мутко. Это связано с допинговым скандалом.

В декабре 2017 года Исполком МОК по итогам расследования специальной комиссии пожизненно отстранил Виталия Мутко от посещения Олимпийских игр. Комиссия тогда не нашла доказательств участия тггдашнего министра спорта России в манипуляциях с допинг-пробами во время Олимпиады-2014 в Сочи. Однако, посчитала его ответственным за произошедшее.

Ранее имя Мутко неоднократно упоминалось в докладе комиссии Всемирного антидопингового агентства.

Кроме того, решением исполкома МОК Мутко, наряду с некоторыми другими спортивными чиновниками, был лишён аккредитации на летних Играх в Рио-де Жанейро.

Виталий Мутко не согласился с итогами расследования и год назад подал апелляцию в CAS. Которая в итоге и была удовлетворена.

После допингового скандала Мутко пошел на повышение – сейчас он вице-премьер по вопросам строительства и жилищной политики.