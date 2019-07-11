Корпус стражей исламской революции: Лондон и Вашингтон пожалеют о задержании танкера с иранской нефтью

Великобритания и США непременно пожалеют о том, что настояли на задержании танкера с иранской нефтью вблизи Гибралтара, заявил заместитель командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Али Фадави.

«Мы арендовали это судно, и мы перевозили груз. Их действия были безрассудными, и они, конечно же, будут сожалеть о содеянном», — сказал Али Фадави.

Он отметил, что Тегеран предпримет «ответные действия». По его словам, «если бы враг хоть чуть-чуть оценил возможные последствия, он бы так не поступил (не стал бы задерживать танкер — ИФ)».

Ранее президент Ирана Хасан Рухани заявил, что Великобритания может столкнуться с неприятными последствиями в связи с задержанием танкера близ Гибралтара.

Власти Гибралтара, британской заморской территории, задержали 4 июля танкер Grace 1, который, предположительно, поставлял иранскую нефть в Сирию, что является нарушением санкций ЕС в отношении Сирии.