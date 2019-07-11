Широкомасштабное празднование Дня независимости обошлось Вашингтону в один миллион 700 тысяч долларов, — сообщила мэр города Мюриэль Баузер. Она напомнила президенту Трампу о том, что деньги, потраченные на инаугурацию в 2017 году не вернулись в городскую казну – речь идет о 7 миллионах долларов.

Белый дом еще не комментировал заявление Баузер. Ранее сам Трамп ответил оппонентам Твиттере, — по его мнению, «стоимость праздника несопоставима с его ценностью для нации».