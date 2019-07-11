Верховный суд России смягчил приговор четырем крымским татарам, фигурантам дела «Хизб ут-Тахрир» — эта организация признана террористической и запрещена в России. Энвер Мамутов, предполагаемый организатор крымской ячейки, получил 16 лет и 9 месяцев колонии строгого режима. Еще трем фигурантам назначено по 8 лет и 9 месяцев каждому, — сообщает Интерфакс.

Перед началом заседания у здания Верховного суда были задержаны несколько десятков человек, которые пришли поддержать обвиняемых. Вчера на Красной площади задержали семерых активистов, участников акции против преследования крымских татар.