В Мытищах пожар с газопровода распространился на административное здание и склад, — сообщили Интерфаксу в пресс-службе МЧС. Огнем охвачено более тысячи квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших нет.



Ранее МЧС объявила о том, что пожар в районе ТЭЦ-27 потушен, остались отдельные очаги. Пострадали 12 человек.

Пожар произошел из-за прорыва газопровода, — сообщил зам.главы МЧС Илья Денисов. Как утверждает информированный источник, газопровод мог быть поврежден при проведении строительных работ.