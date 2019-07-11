Бывший министр спорта, вице-премьер России Виталий Мутко вновь может посещать олимпиады. Сегодня Международный спортивный арбитраж удовлетворил его апелляцию на запрет, который ранее был введен МОК из-за допингового скандала.

После допинговых скандалов Виталий Мутко пошел на повышение – сейчас он вице-премьер по вопросам строительства и жилищной политики.

Решение Международного арбитража доказывает, что в России не было государственной системы допинга, — так его интерпретирует бывший глава Российского Олимпийского комитета Александр Жуков.