Коммерсантъ: Участки земли, где в Москве планируют построить трассу, действительно заражены радиоактивными материалами

Участки земли, где в Москве планируют построить новую автотрассу, действительно заражены радиоактивными материалами. Это выяснили журналисты газеты Коммерсантъ, которые провели собственные замеры.

Зараженная территория находится рядом с Московским заводом полиметаллов. Местные жители не раз протестовали против планов строительства дороги. В Москомархитектуре говорят, что на этих участках сложились, — цитирую: «особые экологические условия».