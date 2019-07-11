Десятки человек задержаны сегодня у Верховного суда в Москве

Эти люди пришли утром на Чистые пруды, чтобы поддержать осужденных крымских татар.

Правоохранительные органы были готовы к ажиотажу вокруг этого дела – еще перед началом заседания недалеко от здания Верховного суда появился полицейский автобус, за обстановкой следили около 7 силовиков. Поддержать осужденных пришли десятки крымских татар, они приехали в Москву специально ради этого. В определенный момент мужчины сняли с себя крутки, оказавшись в майках с портретами осужденных и надписями «17 лет за то что мусульманин». Они также развернули баннеры. На однорм из них было написано «Прекратите репрессии по национальному и религиозному признаку в Крыму». Большинство из пришедших к суду лично не знакомы с осужденными крымскими татарами, но они рассказали, что каждого из них хорошо знают на полуострове – и только с положительной стороны.

Полиция поначалу вела себя сдержанно – силовики предупредили людей, что они не имеют права проводить акцию у здания государственного органа. Присутствующие послушно свернули плакаты и закрыли майки, но в итоге всех, кто пришел к зданию суда – более 50 человек – задержали.

Четырех крымских татар полгода назад приговорили к реальным срокам за участие деятельности запрещенной в России группировки Хизб ут-Тахрир и подготовке к свержению конституционного строя. Сами они заявляют о своей невиновности, правозащитный центр «Мемориал» признал их политзаключенными.

Решение Верховного суда по апелляции на приговор может появиться в ближайшие часы.