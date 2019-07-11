Крупный пожар произошёл сегодня к северо-западу от Москвы. Примерно 3 часа назад загорелась ТЭЦ-27 в Мытищах. Столб пламени был виден из многих районов.

ТЭЦ-27 – важная часть системы энергоснабжения Москвы и области.

Строительство ТЭЦ-27, которую раньше называли просто «Северной», началось в 1987 году на фоне дефицита электроэнергии на севере Москвы. В эксплуатацию ее ввели в 90-е, а позднее построили два новых энергоблока в дополнение к двум имевшимся. Электростанция считается новейшей и самой современной во всем московском регионе. В качестве топлива ТЭЦ в основном использует природный газ. Она обеспечивает теплом и электроэнергией Северный и Северо-Восточный округа Москвы, а также Мытищи – в общей сложности больше миллиона человек.

Несмотря на пожар, у горожан не будет проблем с электричеством, заверил представитель Минэнерго Евгений Грабчак.