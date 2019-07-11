Двое российских туристов погибли на севере Греции
На севере страны в популярной зоне отдыха разыгрался сильнейший шторм. По последним данным, из-за шторма погибли 6 человек, пострадало около 100. Все погибшие — иностранные туристы.
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
На севере страны в популярной зоне отдыха разыгрался сильнейший шторм. По последним данным, из-за шторма погибли 6 человек, пострадало около 100. Все погибшие — иностранные туристы.
Конфликт между ЦБ и МЭР закончился увольнением сотрудника Росстата с 45-летним стажем Как сообщают «Ведомости», Директор центра обработки статинформации Евгений Сычов покинул пост по собственному желанию. На Сычова возложили ответственность за преждевременную публикацию на сайте Росстата данных по инфляции за июнь.