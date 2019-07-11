Зампред правления Пенсионного фонда России Алексей Иванов задержан, — подтвердил глава Пенсионного фонда Антон Дроздов. Ранее «Интерфакс» сообщил, что Иванова подозревают в злоупотреблениях с бюджетными средствами. Обыски прошли по нескольким адресам, в частности, следственные действия проводились в компаниях «Техносерв» и «Редсис».

Уголовное дело находится в производстве СКР, – уточнил источник Интерфакса.

В Кремле не стали комментировать сообщения о задержании Иванова: «Мы не знаем, что стало причиной и поэтому ничего сказать не можем», — сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он посоветовал обращаться в следственные органы.