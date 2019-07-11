МЧС: Пожар на территории ТЭЦ в подмосковных Мытищах локализован

Пожар на территории ТЭЦ в подмосковных Мытищах локализован, — сообщает МЧС. По последним данным, пострадали 11 человек. Утверждается, что угрозы распространения огня на жилой сектор нет. В тушении пожара задействованы два вертолета и два пожарных поезда.

Следственная группа в составе следователей и криминалистов выехала на место пожара на ТЭЦ-27 в Мытищах. По факту пожара организована доследственная проверка, — сообщили в СК.

Минэнерго исключает возможность нарушения энергоснабжения в Мытищах из-за пожара на ТЭЦ. Сама станция снижает мощность до нуля, однако увеличена мощность генерации на других ТЭЦ, — пояснили в министерстве.

Мосэкомониторинг не фиксирует превышений норм концентрации загрязняющих веществ из-за пожара в Мытищах.По слвоам специалистов, сегодня хорошие условия рассеивания и загрязняющие вещества не накапливаются в приземном слое атмосферы, — сообщает ТАСС.

Движение транспорта в районе горящей ТЭЦ Северная затруднено, — сообщает сервис Яндекс-Пробки. Ранее стало известно, что из-за пожара перекрыто движение по Осташковскому шоссе. ГИБДД рекомендуют объезд по Ярославскому шоссе через Олимпийский проспект и с МКАД по улице Трудовая.