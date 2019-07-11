Реакция РФС на массовое задержание полицией болельщиков московского Локомотива станет известна на следующей неделе

Более 50 фанатов столичной команды не смогли попасть на Финал Кубка России в Самаре.

Перед игрой, которая прошла 22 мая на Самара-Арене, полиция задержала около полусотни болельщиков столичного клуба в одном из баров. Кроме того, правоохранительные органы запретили проведение согласованного ранее перформанса во время матча.

Накануне в Доме футбола состоялось заседание комитета РФС по безопасности и работе с болельщиками.

Как заявил ТАСС глава комитета Владимир Маркин: «Мы должны не только применять меры против фанатов при нарушении норм безопасности, но и также защищать их. В этой связи была достигнута договоренность с представителями МВД России о предоставлении информации согласно соответствующему запросу. После чего и будет вынесено решение».

Напомним, в финале Кубка России «Локомотив» обыграл «Урал» со счетом 1:0 и стал восьмикратным обладателем трофея.