Мосгорсуд отложил рассмотрение апелляции на приговор фигуранту дела «Нового величия» Павлу Ребровскому

Ранее он признал вину и получил 2,5 года колонии по обвинению в организации экстремистского сообщества.

Слушания по апелляции Ребровского были перенесены по просьбе его адвоката Марии Эйсмонт. Она совсем недавно вступила в дело и попросила дать три недели на ознакомление с материалами. Коллегия Мосгорсуда согласилась отложить заседание, но лишь до 18 июля.

Павел Ребровский был одним из двух фигурантов дела «Нового величия», признавших вину, поэтому в его отношении судебный процесс был проведён в особом порядке. В понедельник его допросили на заседании по делу остальных обвиняемых. Внезапно для всех осуждённый дал сенсационные показания, заявив, что следствие угрожало завести на него дело о терроризме. В обмен на признательные показания ему пообещали дать условный срок. По мнению защитников фигурантов, новые свидетельства Ребровского могут развалить все уголовное дело.

Между тем, накануне прокуратуре удалось добиться нового допроса Ребровского, который предположительно пройдёт на следующей неделе.