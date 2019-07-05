Для тушения пожара в Мытищах использована специальная авиация

Столб огня высотой несколько десятков метров было видно со МКАДа. В сети сразу же появились многочисленные видеозаписи пожара, площадь которого составляла до 200 квадратных метров. Движение автомобилей на близлежащем Осташковском шоссе полностью перекрыли. От ТЭЦ, где, как уточнили в Минэнерго, произошло возгорание на газопроводе, до ближайшего жилого района всего полкилометра. По данным источников агентства «Интерфакс», обсуждался вопрос об эвакуации людей, однако в МЧС сообщили о том, что факельное горение уже ликвидировано. Тем не менее, в воздух над ТЭЦ по-прежнему поднимаются клубы черного дыма. К тушению пожара привлечены полторы сотни человек, вертолеты, пожарные поезда и десятки единиц спецтехники. Известно о пяти пострадавших. Их число все время меняется. Изначально сообщалось, что ожоги получили 7 человек. Работу самой станции приостановили, но на электроснабжении зависящих от нее районов это не скажется – были введены резервные мощности.

Пожар действительно понемногу стихает, рассказала «Эху Москвы» местная жительница Анна.