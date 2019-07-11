Крупный пожар второй час происходит к северо-востоку от Москвы

Недалеко от Кольцевой автодороги горит станция высокого давления на территории ТЭЦ 27. Столб пламени поднимается на десятки метров. Огонь и черный дым видны из многих районов Москвы. По неофициальным данным, пострадали несколько человек. Это сотрудники одного из автосервисов, который расположен неподалеку. Агентство «Интерфакс» передает, что в экстренных службах города Мытищи опасаются за находящиеся рядом с ТЭЦ жилые дома. Расстояние между ними всего около 500 метров. В этой связи рассматривается вопрос о возможной эвакуации жильцов. Впрочем, в МЧС считают, что угрозы для жилого сектора нет.

На тушение пожара брошены спасатели не только Подмосковья, но и столицы. К месту ЧП отправлен пожарный поезд. Ко взлету готовится специальная авиация.

Один из энергоблоков аварийно отключился во время пожара — сообщает агентство РИА Новости. В Минэнерго сообщили, что вся ТЭЦ 27 снижает свою мощность до нуля, то есть, фактически останавливает работу. При этом в ведомстве уверяют, что потребители не останутся без энергоснабжения, так как другие объекты выведены из резерва и увеличена мощность других станций.