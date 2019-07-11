Один из участников убийства Анны Политковской досрочно из колонии не выйдет
Суд отказал в УДО Дмитрию Павлюченкову. Об этом сообщает агентство РИА Новости.
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Суд отказал в УДО Дмитрию Павлюченкову. Об этом сообщает агентство РИА Новости.
Конфликт между ЦБ и МЭР закончился увольнением сотрудника Росстата с 45-летним стажем Как сообщают «Ведомости», Директор центра обработки статинформации Евгений Сычов покинул пост по собственному желанию. На Сычова возложили ответственность за преждевременную публикацию на сайте Росстата данных по инфляции за июнь.