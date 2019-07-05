Отказ Прокуратуры расследовать использование «Роснефтью» корпоративных самолетов не требует комментариев Кремля

Отказ Генпрокуратуры расследовать использование «Роснефтью» корпоративных самолетов не требует комментариев Кремля. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы».

«Здесь не требуется какого-то формулирования отношения Кремля. Дело в том, что «Роснефть» — компания, которая живет и действует по своим внутренним корпоративным правилам. Поэтому здесь комментарии могут быть только на корпоративном уровне», — сказал он.

Пресс-секретарь президента добавил, что вопрос предоставления льгот компании «Роснефть» для арктических проектов не имеет отношения к использованию самолетов.

«Внутрикорпоративные вопросы не имеют никого отношения к льготам. Компания является одним из крупнейших налогоплательщиков в Российской Федерации и системообразующей компанией с точки зрения российской экономики», — подчеркнул Д.Песков.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура не нашла оснований для проверки компании «Роснефть» в связи с публикациями о возможном использовании корпоративных самолетов в личных целях.