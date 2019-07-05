В Кремле не стали комментировать возможность предоставления «Роснефти» налоговых льгот для арктических проектов

В Кремле не стали комментировать возможность предоставления «Роснефти» крупных налоговых льгот для арктических проектов. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы».

«Компания действительно очень часто инициирует сложные по выполнению проекты. Трудновыполнимые в связи со стандартной налоговой нагрузкой. Но, что касается этой конкретной ситуации, то решений окончаний не принималось, а комментировать служебную переписку я традиционно не буду», — сказал он.