Руководитель центра статистики Росстата уволился после инцидента с досрочной публикацией данных об инфляции в стране

Специалист, который возглавлял одно из структурных подразделений ведомства почти 20 лет, написал заявление по собственному желанию.

Евгений Сычев оставил службу в государственном центре обработки статистической информации после почти полувековой карьеры – он пришел туда еще в годы раннего застоя, в 1974-м, а с началом путинского правления возглавил ФГУП. Причиной всему, насколько можно судить, стала преждевременная публикация цифр об инфляции в российской экономике за июнь. Они в субботу появились на сайте Росстата на час раньше согласованного графика и были опубликованы из преждевременно открытой базы Центральным банком. Это вызвало недовольство в Минэкономразвития, которому подведомственен Росстат. Министр Максим Орешкин назвал произошедшее недопустимым, а формально — поручил провести проверку в Центре, сославшись на организационные проблемы в предприятии. Тем не менее, экс начальнику ГМЦ Росстата дали возможность оставить должность «по собственному желанию». Теперь центр статистики Росстата возглавил бывший глава регионального министерства экономики из Башкирии.

Сейчас в Росстате ускоренно разрабатывают новый регламент, который определит порядок подготовки и размещения данных на ведомства.