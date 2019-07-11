В Кремле не знают, что стало причиной следственных действий в отношении замглавы ПФР
В Кремле не знают, что стало причиной следственных действий в отношении замглавы ПФР, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
В Кремле не знают, что стало причиной следственных действий в отношении замглавы ПФР, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Конфликт между ЦБ и МЭР закончился увольнением сотрудника Росстата с 45-летним стажем Как сообщают «Ведомости», Директор центра обработки статинформации Евгений Сычов покинул пост по собственному желанию. На Сычова возложили ответственность за преждевременную публикацию на сайте Росстата данных по инфляции за июнь.