Крупное ЧП произошло в подмосковных Мытищах

Шесть человек пострадали в результате пожара на ТЭЦ в Подмосковье. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения региона. О возгорании стало известно менее часа назад. Сначала были неподтверждённые сообщения о том, что якобы горит один из торговых центров. Но уже вскоре выяснилось, что на самом деле огнём охвачена так называемая Северная ТЭЦ. Её номер 27. Она расположена в деревне Челобитьево городского округа Мытищи. Судя по видеозаписям, которые делают очевидцы, клубы огня и дыма поднимаются на сотню метров. По предварительным данным, которые сообщает агентство ТАСС, причиной пожара мог стать некий взрыв. Агентство РИА Новости, в свою очередь, пишет, что всё началось на станции высокого давления, расположенной на территории ТЭЦ.

Объект в Мытищах был введен в эксплуатацию в начале 90-х годов. Основным топливом, которое там используется, является природный газ.

Пожар на ТЭЦ-27 в Мытищах угрожает соседнему жилому сектору, сообщил источник «Интерфакса» в экстренных службах.

«До жилых домов всего 500 метров. Решается вопрос об эвакуации», — сказал источник.

Кроме того, отметил он, пожар угрожает торговому центру «Июнь» и газовой заправке.