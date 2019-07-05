Верховный суд рассматривает жалобу на приговор по делу о попытке захвата власти в отношении жителей Бахчисарая

Верховный суд рассматривает сегодня жалобу на приговор по делу о попытке захвата власти в отношении четырех жителей Бахчисарая. 4 человека были приговорены к длительным срокам по обвинению в терроризме и попытке захвата власти. Их близкие и правозащитники уверены, однако, что дело было полностью сфабриковано.

Многие жители полуострова расценивают эту ситуацию как гонение на всех крымских татар, — сказал «Эху Москвы» один из собравшихся Алим. Он также добавил, что, когда Крым принадлежал Украине, у крымских татар никогда не было таких проблем с законом.