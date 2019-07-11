Менее года проработал в правительстве Северной Осетии бывший вратарь сборной России по футболу

Сегодня объявлено о том, что Владимир Габулов оставил пост министра спорта. Как утверждается, отставка носила добровольный характер.

На днях пресс-служба Минспорта республики сообщила, что в Серевной Осетии создан новый футбольный клуб «Алания Владикавказ».

Отмечается, что клуб – частный. Учредителем его стал предприниматель Данил Гуриев – сын металлургического магната Владислава Гуриева, чей бизнес находится в Красноярском крае.

С этого сезона Алания Владикавказ возьмет старт в Профессиональной футбольной лиге. И будет комплектоваться преимущественно из воспитанников осетинских футбольных школ.

Владимир Габулов тоже не остался в стороне. По инициативе министра спорта региона уже был поднят вопрос создания футбольной академии, а также ремонта тренировочной базы для нового клуба. Что лишь подтвердило – работа в футболе экс-вратарю сборной страны ближе, чем министерское кресло.

По данным местной прессы, на днях Владимир Габулов может быть назначен президентом клуба «Алания Владикавказ».