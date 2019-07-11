Крупнейшие билетные сервисы жалуются на недобросовестную конкуренцию

7 компаний обращаются в Федеральную антимонопольную службу. Они недовольны тем, что поисковый гигант «Яндекс» организовал быструю покупку билетов через свой сервис «Афиша». В жалобе говорится, что это позволяет «Яндексу» перетягивать трафик не только у конкурентов, но и у самих организаторов мероприятий. Как пишет газета «Коммерсантъ», среди тех, кто подал жалобу такие интернет службы, как «Партер.ру», «Тикетлэнд» и «Кассир.ру».