Мосгорсуд сегодня должен рассмотреть апелляцию одного из фигурантов дела «Новое величие»

Павел Ребровский считается ключевым свидетелем. Ранее он пошёл на сотрудничество со следствием и дал показания на других участников. На днях Ребровский заявил, что оклеветал своих товарищей под давлением. При этом ему обещали условный срок, а дали реальный. Перед сегодняшним заседанием в СИЗО Павла Ребровского посетили сотрудники Общественной наблюдательной комиссии, чтобы убедиться, что с ним всё в порядке, рассказал «Эху Москвы» Член ОНК Евгений Еникеев.

Заседание в Мосгорсуде по делу Павла Ребровского должно было начаться ещё час назад, но, как передаёт наш корреспондент, оно до сих пор задерживается.