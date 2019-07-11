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10:33, 11 июля 2019

Серию краж дорогой одежды известных брендов раскрыли полицейские в Москве

Задержана целая банда грабителей, рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

Всего по этому делу задержаны 6 человек в возрасте от 22 до 39 лет.



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