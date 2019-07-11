Серию краж дорогой одежды известных брендов раскрыли полицейские в Москве
Задержана целая банда грабителей, рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.
Всего по этому делу задержаны 6 человек в возрасте от 22 до 39 лет.
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Задержана целая банда грабителей, рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.
Всего по этому делу задержаны 6 человек в возрасте от 22 до 39 лет.
Конфликт между ЦБ и МЭР закончился увольнением сотрудника Росстата с 45-летним стажем Как сообщают «Ведомости», Директор центра обработки статинформации Евгений Сычов покинул пост по собственному желанию. На Сычова возложили ответственность за преждевременную публикацию на сайте Росстата данных по инфляции за июнь.