Сегодня станут известны последние полуфиналисты Кубка африканских наций по футболу

Первыми накануне стали сборные Сенегала и Нигерии.

Нынешний Кубок Африки уже понес две серьезные потери. Не смогли добраться даже до четвертьфинала действующие обладатели титула футболисты Камеруна и хозяева соревнований – египтяне. Последних сенсационно выбила из турнирной сетки сборная ЮАР. Но и она минувшей ночью завершила выступление, проиграв нигерийцам 1-2. Вторым полуфиналистом турнира стала команда Сенегала, одолевшая с минимальным счетом Бенин.

Сегодня футболисты Кот Дивуара сыграют с Алжиром.

Еще в одном четвертьфинале команда Марокко встретится с Мадагаскаром. Островитяне – бессменные аутсайдеры африканского футбола – на нынешнем турнире творят историю. Мадагаскар не только впервые преодолел квалификацию, но и дошел до четвертьфинала континентального первенства.

Кубок Африки по футболу завершится 19 июля.