Президент Владимир Путин сегодня встретится лидером Боливии Эво Моралесом

Темой переговоров, как ожидается, станет сотрудничество в торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной сферах. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля, не уточнив конкретные вопросы встречи между Путиным и Моралесом. Там лишь сказали, что по ее итогам планируется подписание ряда двусторонних документов. Между тем Моралес в интервью агентству РИА Новости ранее говорил, что Боливия заинтересована в замене американских учебных самолетов Т-33 на российские. По словам лидера латиноамериканской республики, у страны есть интерес к приобретению военной техники у Москвы. Моралес также добавил, что многое будет зависеть от технических вопросов, однако к российской технике у Боливии есть доверие.

Это уже четвертый визит президента Боливии Эво Моралеса в Москву. В последний раз он приезжал в Россию год назад.