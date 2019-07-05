У здания Верховного суда сейчас проходит стихийная акция в поддержку осуждённых
У здания Верховного суда сейчас проходит стихийная акция в поддержку осуждённых. Другие подробности пока неизвестны.
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У здания Верховного суда сейчас проходит стихийная акция в поддержку осуждённых. Другие подробности пока неизвестны.
Конфликт между ЦБ и МЭР закончился увольнением сотрудника Росстата с 45-летним стажем Как сообщают «Ведомости», Директор центра обработки статинформации Евгений Сычов покинул пост по собственному желанию. На Сычова возложили ответственность за преждевременную публикацию на сайте Росстата данных по инфляции за июнь.