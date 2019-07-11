Иран отрицает свою причастность к попытке задержать британский танкер

ЧП произошло накануне в Персидском заливе. К судну подошли несколько катеров, которые потребовали его остановить. Для защиты танкера пришлось вмешаться фрегату ВМС Британии. Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф заявил, что его страна не имеет отношения к случившемуся. Между тем, ранее Тегеран предупреждал, что в ответ на задержание своего танкера в Гибралтарском проливе может предпринять свои действия.

На эти события отреагировали в Москве. Как сказал зам.министра иностранных дел Сергей Рябков, растут риски прямой конфронтации вокруг Ирана, ситуация с мореходством в регионе может осложниться. Действия Великобритании в Москве называют возмутительными.