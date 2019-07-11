Более сотни москвичей собрались минувшим вечером на уличную акцию в Красносельском районе. Они пришли к зданию местной избирательной комиссии, чтобы поддержать Илью Яшина. Политик считает, что по приказу властей собранные им подписи для выдвижения кандидатом в городскую думу, будут забракованы.

Илья Яшин выступал перед собравшимися, стоя на крыше легкового автомобиля. В окрестностях дежурила полиция, но задерживать никого не стала. Независимые кандидаты считают, что многим из них грозит недопуск на московские выборы.