Британский нефтяной танкер едва не был принудительно остановлен в Персидском заливе

В Лондоне убеждены, что за этим стоит Тегеран.

Пять катеров, предположительно принадлежащие Корпусу стражей исламской революции, приблизились к британскому танкеру в Ормузском проливе. Экипажу судна было приказано сменить курс и остановиться в территориальных водах Ирана. Британцы отказались подчиняться, а сопровождавший танкер фрегат «Монтроуз» потребовал у иранских катеров развернуться и пропустить судно, что они и сделали. Об инциденте рассказали телеканалу CNN источники в американской администрации. По их утверждению, у властей США есть видеозапись произошедшего, снятая с воздуха. Информацию подтвердило и Минобороны Великобритании, но в заявлении ведомства говорится о трех иранских судах. Между тем, близкое к Тегерану полуофициальное агентство Farsсообщило, что Корпус стражей исламской революции отрицает свое участие в инциденте.

Ранее Тегеран предупреждал, что может симметрично ответить на недавнее задержание своего танкера в Гибралтарском проливе. В ЕС подозревали, что судно везло нефть в Сирию в обход санкций.

На фоне событий в Персидском заливе вновь дорожает нефть. Сейчас баррель марки Brent стоит 67 долларов.