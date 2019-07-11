Роскомнадзор запрашивает объяснения у интернет магазина OZON. Это связано с крупной утечкой персональных данных клиентов. В открытый доступ в интернет, как стало известно накануне, были выложены электронные адреса и пароли более 400 тысяч пользователей. В прочем, в компании OZON уверяют, что доля их пользователей среди всех аккаунтов невелика, и скомпрометированные пароли уже сброшены. Между тем, Роскомнадзор обеспокоен случившимся, и, в частности, тем, что интернет магазин своевременно не сообщил о ЧП.