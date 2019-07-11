Жалобу на приговор по делу крымских татар рассмотрит сегодня Верховный суд России

Ранее четверо жителей полуострова (бизнесмен Э. Мамутов, строитель Р. Абильтаров, врач З.Абсеитов и повар Р.Меметов) были осуждены по обвинению в терроризме и попытке захвата власти. Все они были приговорены к длительным срокам лишения свободы. Их арестовали в Бахчисарае 3 года назад и осудили в прошлом году. При этом, как рассказывают их адвокаты, у арестованных не было никакого оружия или боеприпасов, а обвинение было построено на показаниях некоего тайного свидетеля и выводах религиоведческой экспертизы.

Вчера в их поддержку группа крымских татар вышла на Красную площадь с пикетами. Несколько человек были задержаны. Сегодня стихийная акция возможна и у здания Верховного суда на Чистых прудах. Начало заседания в 9.30.