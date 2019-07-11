Роскомнадзор потребует разъяснений у интернет-магазина Ozon из-за утечки данных клиентов

Накануне вечером стало известно, что в открытый доступ попали больше 450 тысяч логинов и паролей пользователей.

Роскомнадзор возложил на Ozon вину за то, что магазин вовремя не предупредил об утечке данных клиентов. В пресс-службе ведомства рассказали, что собираются направить ритейлеру письмо с требованием разъяснений по поводу инцидента. По оценке чиновников, оказавшиеся в сети электронные адреса и пароли пользователей можно отнести к персональным данным.

Об утечке накануне сообщило издание РБК со ссылкой на выложенную в интернете базу данных. При этом, по его данным, доступ к информации был получен еще полгода назад, а опубликованные пароли уже не работают.

В Ozon рассказали ТАСС, что всего несколько процентов данных из 450 тысяч аккаунтов относятся к клиентам интернет-магазина. При этом большая часть этих учетных записей были неактивны. Также представители ритейлера заверили, что сразу после обнаружения утечки специалисты компании сбросили пароли пользователей.



Согласно законодательству, из-за утечки данных Ozon может грозить административный штраф до 50 тысяч рублей.