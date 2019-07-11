Госдума планирует рассмотреть в первом чтении законопроект о возвращении курилок в транзитные зоны аэропортов

Депутаты собираются отменить запрет дымить на территории и в помещениях аэропортов. Нижняя палата парламента начнёт рассмотрение проекта закона, внесённого в Госдуму ещё позапрошлой осенью депутатом Сергеем Боярским. Он предлагает разрешить в местах, где находятся транзитные авиапассажиры, комнаты для курения при условии, что они оборудованы системами вентиляции. «Единая Россия» поддержит законопроект, сообщил первый замглавы фракции Андрей Исаев.

Он назвал разумным решением возвращение курилок в здание аэропортов. Исаев отметил, что запрет сплошь и рядом нарушается: цитата «люди курят в комнате матери и ребёнка, в туалетах, нанося вред не только себе, но и окружающим». Если поставить специально оборудованные комнаты ситуация изменится, убеждён депутат. Документ поддержал думский комитет по транспорту и строительству.

Минздрав выступает против принятия законопроекта. Отрицательное заключение на этот документ дал и комитет Совета Федерации по социальной политике, отмечает агентство ТАСС. Напомним, что антитабачный закон в России вступил в силу в 2013 году.