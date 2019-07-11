Мосгорсуд рассмотрит апелляцию на приговор фигуранту дела «Нового величия» Павлу Ребровскому

Он был осужден на 2,5 года колонии по обвинению в организации экстремистского сообщества.

Ребровский – один из двух фигурантов дела «Нового величия», заключивших сделку со следствием. Другому – Рустаму Растумову – суд дал 2 года колонии условно. Их дела рассматривались в особом порядке. Защита Ребровского при этом считает, что на него оказывали давление. Это же утверждает и сам молодой человек: на заседании в понедельник, где он выступил свидетелем обвинения, Ребровский отказался от своих признательных показаний, сказав, что на него оказали давление.

По его словам, ему угрожали вменить статью о терроризме, а протоколы допроса были составлены следователем. Ребровский отметил, что ему пообещали условный срок, однако прокурор потребовал реального заключения на 4 года, а суд, хоть и уменьшив срок, поддержал ходатайство. Осужденный также сказал, что идеологом «Нового величия» был информатор силовиков, фигурируемый в деле как Руслан Д. Он, добавил Ребровский, создал устав сообщества и предлагал осуществить экстремистские действия.

Накануне же гособвинение добилось повторного допроса молодого человека, он состоится на следующей неделе.

Всего на скамье подсудимых по делу «Нового величия» сейчас находятся 8 человек. Целью сообщества следствия называет попытку свержения государственного строя. Защита же считает дело сфабрикованным.