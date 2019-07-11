Российский интернет-магазин Ozon обяжут объясниться в связи с утечкой данных полумиллиона пользователей

Соответствующий запрос направит в компанию Роскомнадзор. В пресс-службе ведомства подчеркнули, что Ozon поставил под угрозу безопасность всех клиентов интернет-магазина, не предупредив об утечке. Ранее издание РБК рассказало о базе данных Ozon, выложенной в открытом доступе. В самом интернет магазине утверждают, что утечка затронула всего несколько процентов из 450 тыс. аккаунтов, выложенных в интернет, а все скомпрометированные пароли были сброшены сразу после обнаружения взлома.