33 человека получили В Турции пожизненные сроки после попытки госпереворота в 2016 году

Как сообщает Anadolu, восемь из них будут отбывать наказание в «тяжелых» условиях. По данным турецких СМИ, в числе осужденных генерал, имя которого не называется. Всего по делу о госперевороте в Турции осудили более трехсот человек, в том числе несколько высокопоставленных военных. Власти Турции возложили ответственность за организацию переворота на живущего в США исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена. В турецких тюрьмах содержится более 30 тыс. его предполагаемых последователей.