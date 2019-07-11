Городской суд Санкт-Петербурга рассмотрит апелляцию фристайлистки Марии Комиссаровой на решение по ее иску к клинике

Спортсменка утверждает, что врачи не достигли обещанных результатов лечения.

Комиссарова намерена добиться пересмотра решения Невского районного суда Петербурга, который в феврале частично удовлетворил ее иск. Об этом сообщает РИА Новости. Судебный орган обязал клинику доктора Блюма в Испании выплатить фристайлистке 60 тысяч рублей, но Комиссарова добивалась куда более серьезной компенсации в 56 миллионов рублей. Ответчиком был «Научно-исследовательский институт физической реабилитации и новых реабилитационных технологий», который направил Комиссарову в испанскую клинику.

Лечение потребовалось спортсменке после перелома позвоночника, полученного в феврале 2014 года на Олимпиаде в Сочи во время тренировки. Лыжница перенесла две операции, после чего восстанавливалась в клинике доктора Блюма. По словам ее адвоката Ирины Фаст, врачи обещали, что их методика через год вернет ей способность ходить, но этого так и не произошло. Ответчик же утверждает, что полного восстановления и не предполагалось.

Комиссарова с 2011 года входила в состав сборной России, завоевала серебро на этапе Кубка мира в Швейцарии и стала бронзовым призером финала кубка России в 2012 году.